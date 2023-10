Segue il fidanzato col Gps del telefono, la scoperta inaspettata: «Non avrei voluto saperlo»

di Redazione Web

Una ragazza ha confessato di aver utilizzato il servizio di localizzazione GPS del cellulare per controllare la posizione del suo fidanzato e di essersi amaramente pentita della decisione, un errore che appartiene unicamente ai nostri tempi e che è figlio della tecnologia odierna.

Se da una parte la possibilità di sapere sempre dove sono i nostri cari può rivelarsi estremamente utile nel momento del bisogno, e ha in più di un'occasione avuto risvolti positivi e salvato addirittura delle vite, in alcuni casi può provocare problemi o delusioni, come è stato per questa ragazza.

Il racconto della ragazza

Emmie ha raccontato la sua storia su TikTok utilizzando solamente due foto con il sottofondo di "I'm Just a Girl" ("Sono soltanto una ragazza"), una canzone dei No Doubt che serve sicuramente a sottolineare la tendenza di molte a non fidarsi dei propri partner.

Nella prima foto ci sono Emmie e il suo ragazzo che sorridono alla fotocamera e la didascalia recita: «L'unica volta in cui mi sono pentita di aver controllato la posizione del mio fidanzato». In realtà, il fatto stesso di dover specificare che si tratta della "unica volta" sottintende due considerazioni: in primo luogo, le era già successo in precedenza di controllare dove si trovasse il ragazzo, e poi evidentemente non si è pentita di averlo fatto fino a questo momento.

La seconda foto mostra, invece, il luogo in cui si trovava il fidanzato: una gioielleria. Infatti, il ragazzo di Emmie stava acquistando un anello di fidanzamento per farle la proposta di matrimonio, il che avrebbe dovuto essere una sorpresa.

Naturalmente, la notizia le ha fatto comunque piacere, ma ha rovinato il momento che il suo fidanzato aveva preparato con cura. Emmie ha dovuto disattivare i commenti al video, dunque possiamo solo immaginare quale sia stata la reazione degli utenti sui social, tra chi critica fortemente la sua scelta di controllare i movimenti del ragazzo e chi, senza dubbio, ha fatto lo stesso errore, scoprendo probabilmente qualcosa di più incriminante.

In ogni caso, la storia di Emmie ci mette in guardia rispetto all'uso che facciamo della tecnologia e degli strumenti che ci fornisce.

