Il fidanzato vuole dividere le spese, «persino la cena dell'anniversario», e lei lo lascia. La reazione inaspettata sui social

Una ragazza si è lamentata in un video su TikTok riguardo alla "brutta abitudine" del suo ormai ex fidanzato di spingerla a dividere quasi tutte le spese durante la loro relazione durata circa 4 anni. La questione di chi debba pagare all'interno di una coppia scatena sempre molte polemiche: c'è chi rimane legato alla tradizione per cui è l'uomo a dover pagare per le cene e gli appuntamenti, specialmente se è lui ad aver invitato la ragazza, o comunque è il partner che guadagna di più, e chi invece sostiene che quest'idea sia antiquata dato che si è sullo stesso livello quando si sta insieme, e sarebbe dunque giusto dividere.

Al di là dell'idea generale, ogni caso è diverso, e nel video Joyce precisa che il suo ex fidanzato aveva cinque anni più di lei ed era certamente più stabile economicamente di lei, al tempo «una studentessa del college senza un soldo».

Vediamo cos'è successo nel corso di quattro anni di relazione e che cosa ne pensano gli utenti.

Dividere la spesa o no?

Per mostrare la veridicità di ciò che dice e l'esagerazione del suo ex fidanzato, Joyce mostra anche le transazioni sull'applicazione del telefono in cui è evidente la divisione di diverse spese, di tutti i tipi: una cena al ristorante Thai da 8.50, 35 euro per il sushi e persino 5 euro per il parcheggio. «Sì, è vero che insistevo per ripagarlo, ma avrebbe potuto anche dire "No, faccio io"».

In quattro anni di frequentazione, dichiara Joyce, il fidanzato ha pagato giusto «un paio di caffè e cene di compleanno. A parte questo, dividevamo tutto. Abbiamo persino diviso il conto della cena di anniversario». A quel tempo, afferma la ragazza, pensava fosse assolutamente normale dividere qualsiasi spesa in una coppia. Dopo quest'esperienza, tuttavia, si rifiuta.

Non c'è un modo giusto o sbagliato per procedere e ogni coppia è diversa, ma Joyce ha preso la sua decisione, e forse il problema è esagerare sia da una parte che dall'altra. Secondo Yahoo Finance, il 38% delle persone crede sia meglio dividere equamente nelle prime fasi della relazione, mentre il 31% sostiene che nella maggior parte dei casi debba pagare chi ha più disponibilità economica.

Gli utenti, tuttavia, sembrano dar ragione a Joyce per la maggior parte. «Se devo dividere a metà, preferisco essere single», scrive qualcuno, e poi un altro: «Fare un po' per uno va bene, ma dividere il conto ogni volta... no dai». Alcune persone, inoltre, affermano di aver avuto esperienze simili: «Il mio ex voleva gli restituissi anche i 2.50 per l'acqua», e anche: «Il mio ragazzo comprava la roba per sé al supermercato e voleva comunque dividere».

