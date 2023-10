Elga Enardu, Diego Daddi sulla separazione dopo 15 anni: «La problematica parte da me, ho intrapreso un percorso terapeutico»

di Redazione web

Nell'ultimo periodo, Elga Enardu e Diego Daddi hanno fatto molto parlare di sé e della loro storia d'amore durata 15 anni e conclusasi con la separazione che nessuno si aspettava. I due non hanno mai svelato i veri motivi del loro allontanamento ma hanno sempre spiegato che "a volte l'amore non basta". Elga, alcuni giorni fa, poi, aveva smentito tutte le voci che parlavano di tradimenti, allontanamenti per la mancanza di figli o, addirittura, di una possibile omosessualità di Diego. Ora, è proprio l'ex tronista di Uomini e Donne a rompere il silenzio.

Le dichiarazioni di Diego Daddi

Diego Daddi è stato ospite a Casa Sld dove ha rilasciato un'intervista e ha spiegato i motivi della separazione da Elga Enardu: «Ci sono stati periodi migliori, però, sto cercando di fare il possibile per stare bene, io e gli altri. Ci sono problemi che vanno più nell'intimo, dove ci sono dei momenti in cui è giusto rispettare la privacy. Diciamo che è un periodo di crisi che si è portato avanti nel tempo. C'erano già dei problemi, soprattutto miei, ma perché non sto passando un bel periodo. Diciamo che per sopperire a questo periodo prima devo rispettare me stesso, infatti, ho intrapreso un percorso terapeutico. Il nostro amore non ci ha rimesso, però, il sentimento non basta. Parte da me la problematica. Quando Elga è andata via mi ha fatto male ma non era giusto fermarla, prima dovevo risolvere le mie cose.

La separazione tra Diego ed Elga

Infine, Diego Daddi ha concluso dicendo: «La pausa di coppia è una caz*** ma, in una coppia, prendersi del tempo personale può essere uno scossone. Lei è stata un po' trascurata da me ed è una cosa che mi fa male».

