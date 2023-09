Elga Enardu, il dolore per la separazione da Diego Daddi: «Vorrei allontanarmi dai ricordi, ma io non amo scappare»

di Redazione web

Elga Enardu, da pochi giorni, si è separata dal marito Diego Daddi conosciuto all'interno dello studio di Uomini e Donne. L'ex volto del dating show più famoso d'Italia sta raccontando attraverso le proprie storie Instagram tutte le emozioni che sta vivendo in questo periodo un po' difficile. Elga, comunque, ha deciso di non lasciarsi andare alla tristezza ma di cercare di essere il più positiva e ottimista possibile come dimostrano anche le sue ultime storie social.

Elga Enardu a cuore aperto sulla rottura con Diego Daddi: «Ecco perché ci siamo lasciati», ma è l'esca per lanciare una pubblicità

Elga Enardu, la promessa di Diego Diddi dopo l'annuncio della separazione: «Mi impegnerò affinché tutto si risolva»

La storia Instagram di Elga Enardu

Elga Enardu sta soffrendo molto in questo periodo perché lei e il marito Diego Daddi si sono lasciati. L'ex volto di Uomini e Donne è circondata dall'affetto della sua famiglia e dalla sorella Serena che è sempre con lei. L'influencer, alcune ore fa, ha postato sul proprio profilo Instagram un selfie allo specchio, aggiungendo: «La vita è la mia».

Le parole di Elga Enardu

Infine, Elga Enardu ha pubblicato un'altra storia in cui si trova in aereo e sta aspettando di partire e dice: «È dura, davvero dura ragionare nei termini per cui non sto davvero tornando a casa... però, ce la farò».

