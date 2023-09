Serena Enardu sulla fine del matrimonio della sorella Elga: «Periodo molto pesante»

di Redazione web

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati. L'ex volto noto di Uomini e Donne aveva pubblicato sui social alcune storie che avevano decisamente allarmato i fan: pianti, lacrime e valigie, poi, una semplice didascalia: «Riparto da qui, col cuore a pezzi». Il messaggio breve, conciso e che non lascia spazio ad alcun dubbio, ha annunciato ai follower la fine di una delle storie più seguite del dating show. In merito alla loro separazione si è espressa la sorella gemella di Elga, Serena Enardu.

Serena ed Elga Enardu sono sempre state molto legate l'una all'altra. Le due sorelle gemelle si sono sempre sostenute a vicenda e, ora, che una delle due sta vivendo un momento delicato, ecco che ad offrirle conforto e sostegno c'è la sorella. La separazione di Elga e Diego è stata davvero inaspettata e Serena l'ha commentata sul proprio profilo Instagram: «Nella vita non puoi dire faccio questo o quello, a volte capitano cose che ti fanno vivere giornate in modo completamente diverso. Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita.

Inoltre, Serena Enardu ha ringraziato i suoi fan e quelli della sorella per tutti i bei messaggi riferiti, anche se, gli invita a essere discreti e non troppo pressanti: in questo momento, Elga ha solo bisogno di un po' di pace e serenità.

