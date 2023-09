Elga Enardu a cuore aperto sulla rottura con Diego Daddi: «Ecco perché ci siamo lasciati», ma è l'esca per lanciare una pubblicità

di Redazione Web

Elga Enardu ha scelto di continuare a parlare della fine della sua relazione con Diego Daddi, ma non tutto è piaciuto ai suoi follower. In alcune storie si è lasciata andare a un lungo e commosso sfogo, in cui l'ex tronista di Uomini e Donne è sembrata decisamente scossa. Il tema è serio e delicato, ma subito dopo, a distanza di pochi secondi, si mostra bella sorridente mentre sponsorizza alcuni prodotti.

Lo sfogo

Questo cambio lampo ha fatto sorridere molti, e addirittura qualcuno si è detto infastidito per minimizzare un dolore come quello di una separazione. Elga nelle storie ha voluto ringraziare i suoi fan: «Tutti quelli che ho incontrato sentono di dovermi restituire la forza e il coraggio che gli ho trasmesso», poi rivela un dettaglio, un particolare accaduto pochi giorni prima che lei andasse via di casa: «Qualche giorno fa, parlando con Diego, ho detto "se ci dovessimo lasciare sicuramente spezzeremo il cuore a moltissime persone".

Contraddizioni

Non ci sarebbe nulla di male in questo sfogo, se non fosse che subito dopo la Enardu ha postato una storia con un'adv. Obblighi contrattuali, probabilmente, che potrebbero essere compresi. Poche ore dopo però, ci casca di nuovo e proprio mentre dà spazio a un'altra promozione, mostrando il prodotto, torna sulla sua separazione: «Sto facendo tutto perché la mia felicità è importante...lo devo a me e a tutti quelli che mi amano». Va bene il lavoro, va bene mostrare i propri sentimenti, ma questa volta forse è too much?

