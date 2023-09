Tiziano Ferro, le cause del divorzio: «I figli hanno aggravato la crisi già in corso»

di Redazione Web

Tiziano Ferro ha annunciato la separazione dal marito Victor Allen, 58enne americano proprietario di un’agenzia di marketing, stupendo tutti. La nota riservatezza del cantante aveva fatto credere che tra i due, con il recente arrivo dei figli, le cose andassero più che bene, ma la realtà era un'altra. Il cantante non ha spiegato i motivi della crisi, ma il settimanale Oggi, che ha raggiunto persone vicine ai due uomini, ha spiegato che si tratterebbe di uno scontro culturale e una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti.

La crisi

Nel settimanale si chiarisce che la crisi non è stata affatto improvvisa, ma andava avanti da diversi mesi, fino a quando non hanno scelto di separarsi. Pare inoltre che l’arrivo dei due figli Margherita e Andreas, piuttosto che unire la coppia, l'abbia messa ancor più in difficoltà, come spesso accade quando arrivano dei bambini in una famiglia.

La scelta di Tiziano

Di fatto la notizia è arrivata inaspettata. Il musicista nelle ultime interviste rilasciate pubblicamente ha sempre parlato di Victor positivamente, lasciando intendere che la love story stesse procedendo a gonfie vele. Forse la sua intenzione è sempre stata quella di tutelare il suo rapporto, i suoi figli e forse sperava che le cose potessero cambiare. Poi l'annuncio sui social e la scelta di lasciare da parte il lavoro per un po' di tempo.

