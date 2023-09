Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor, sui figli decide il giudice: «Penso soltanto a loro»

di Totò Rizzo

Sere nere tornano a oscurare il cielo di Tiziano Ferro. A quattro anni dalle nozze con l’imprenditore americano Victor Allen, il cantante ha annunciato il divorzio. Lo ha fatto con un post su Instagram rivolto ai suoi fans: «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio».

Ma al dolore che un fallimento coniugale sempre comporta, si aggiunge una preoccupazione. È sempre il cantautore di Latina a scriverne. «È un momento delicato e tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli che attualmente trascorrono tutto il tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia».

Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor: «Un grande dolore, ora devo pensare ai miei figli»

I figli

Qui probabilmente entrano in ballo le due diverse legislazioni in fatto di coppie omogenitoriali tra gli Stati Uniti e il nostro Paese e si dovrà comunque attendere la decisione di un giudice americano (Ferro e il marito sono residenti a Los Angeles) sia per la risoluzione del matrimonio che l’affidamento di Margherita e Andreas, nati da maternità surrogata, la maggiore di poco più di un anno, il piccolo di undici mesi.

Il matrimonio



Ferro, 43 anni, aveva dichiarato la propria omosessualità nel 2010 con un’intervista a “Vanity Fair” e nel libro autobiografico “Trent’anni e una chiacchierata con papà”. Ha conosciuto Allen, 58 anni, negli uffici americani della Warner, la major discografica di cui lui era consulente. Tre anni di fidanzamento, poi doppie nozze: in America il 25 giugno 2019 e in Italia, a Sabaudia, il 14 luglio successivo, nel giardino della casa del cantante. Il sogno della famiglia coronato l’anno scorso dall’arrivo di Margherita e Andreas. Che adesso sono in casa con papà Tiziano. Sulle mensole, in cucina, la collezione di tazze del cantante: c’è anche quella sulla quale Victor fece incidere “will you marry me?”, “vuoi sposarmi?”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA