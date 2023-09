Tiziano Ferro: «Non posso portare i miei figli con me in Italia»

di Redazione web

Tiziano Ferro ha lasciato i fan senza parole con l'annuncio della separazione da suo marito Victor Allen, con il quale si era sposato nel maggio 2019 a Latina, città natale del cantante. Nel febbraio del 2022 la coppia aveva dato il benvenuto ai figli Andreas e Magherita, due bambini di 9 e 4 mesi. E proprio verso di loro è concentrata tutta l'attenzione di Tiziano Ferro in questo momento. Victor Allen abita a Los Angeles, in America, mentre Tiziano vorrebbe tornare in Italia. Cosa accadrà ai piccoli?

Andiamolo a scoprire tramite le dichiarazioni del cantante di Latina.

Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor: «Un grande dolore, ora devo pensare ai miei figli»

Tiziano Ferro annuncia il suo primo romanzo: «Il mio più grande sogno si è realizzato». Ecco quando uscirà

Tiziano Ferro e i figli Andreas e Magherita

Tiziano Ferro ha annunciato tramite un post su Instagram di star affrontando un periodo particolarmente difficile e doloroso per lui e la sua famiglia a causa del divorzio dal (ex) marito Victor Allen. Per i fan is tratta di un fulmine a ciel sereno, ma dalle tristi parole del cantante, la relazione tra i due era già in crisi. La coppia ha adottato di recente due bambini, Andreas e Margherita, quando avevano solo 9 e 4 mesi e l'attenzione è rivolta tutta a loro.

«È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me.

«Non si tratta di me o della mia salute, ma si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità» ha dichiarato Tiziano Ferro che preferisce concentrarsi solo ed esclusivamente su Andreas e Margherita, quei figli tanto amati e desiderati, mettendo in stand by la sua carriera per poter garantire loro un po' di serenità.

I fan di Tiziano l'hanno sempre sostenuto e lo faranno anche in questo momento così difficile, perché come ha cantato tante volte, «il sole esiste per tutti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA