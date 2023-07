Tiziano Ferro, la diagnosi prima del tour: «Ho un nodulo a una corda vocale, dovrò essere operato»

di Redazione web

Tiziano Ferro ha chiuso il suo tour con 570mila spettatori, 14 stadi, tanti grandi ospiti e 33 canzoni in scaletta per raccontare gli oltre 20 anni di carriera. TNZ 2023 ha visto tornare sui palchi italiani il cantante, dopo 6 anni dal suo ultimo live.

Oggi, però, è arrivata una confessione amara per tutti i suoi fan. Ecco cosa ha dichiarato il cantante.

La confessione

«Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato», ha confessato Tiziano Ferro su Twitter.

«Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa.

«Ti ringrazio e ti voglio bene»

A commentare la confessione fatta sul social è stata la collega e amica Laura Pausini che ha scritto: «Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene».

