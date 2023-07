Tiziano Ferro annuncia il suo primo romanzo: «Il mio più grande sogno si è realizzato». Ecco quando uscirà

di Redazione web

Tiziano Ferro ha annunciato poco fa il suo primo romanzo, che si chiamerà “La felicità al principio”. Il cantante di Latina ha comunicato la novità ai suoi fan tramite un video su Instagram, dove, commosso ha detto: «Scrivere un romanzo è sempre stato uno dei miei più grandi desideri e finalmente è accaduto. È una storia che parla di sogni, di rivalsa e di felicità. Il mio primo romanzo, “La felicità al principio”, esce il 3 ottobre». I fan sono subito accorsi a congratularsi con il cantante per questo nuovo traguardo, così importante per la sua carriera.

Questo è il primo romanzo scritto da Tiziano, ma non il primo libro. Il debutto del cantante come autore, infatti, è avvenuto nel 2008, con l'autobiografia "Ed ero contentissimo: il mondo di Tiziano Ferro", a cui hanno poi seguito altri due libri, dal titolo "L'amore è una cosa semplice" e "Trent'anni e una chiacchierata con papà".

Tiziano Ferro e il successo negli stadi

Tiziano Ferro torna dal tour negli stadi in giro per l'Italia che ha riscosso molto successo, ma purtroppo all'inizio di questo viaggio, il cantante ha ricevuto una delle notizie peggiori per chi fa questa professione: è stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali e dovrà stare a riposo finché non si opererà.

Nel frattempo, Tiziano Ferro si sta godendo dei momenti spensierati con la sua famiglia, il marito Victor e i figli Margherita e Andreas, mentre si rilassa prima di affrontare l'operazione.

