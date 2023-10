Elga Enardu risponde seccata ai fan: «Ma secondo voi, dopo 15 anni di relazione, io e Diego non ci sentiamo?»

di Redazione web

La separazione tra Elga Enardu e Diego Daddi ha fatto molto rumore nel mondo del gossip, dato che, la loro storia, durata 15 anni, ha coinvolto moltissimi fan di Uomini e Donne. I due, però, almeno per il momento, hanno deciso di lasciarsi, anche se, entrambi continuano a non svelare il motivo per cui si sono allontanati. Comunque sia, Elga è molto attiva sui social perché dice che la aiutano a distrarsi, quindi, risponde spesso alle domande dei follower e nelle scorse ore, si è un po' infastidita.

In questo momento, Elga Enardu si trova nella casa che, come spiegato da lei stessa sui social, aveva comprato 20 anni fa e nella quale aveva abitato prima di conoscere Diego. L'influencer, spesso, si diverte a rispondere ai fan che le hanno chiesto come facciano lei e l'ex compagno a gestire i loro cani ora che sono separati.

Elga ha, quindi, risposto: «Grazie di avermelo chiesto perché volevo proprio chiarire questo punto. Ma secondo voi, io e Diego non ci sentiamo più? Io non so nemmeno come possa venire in mente alla gente una cosa del genere. Noi siamo stati insieme 15 anni, abbiamo condiviso tutto, è ovvio che continuiamo a sentirci».

Poi, qualcun altro le ha chiesto: «Qualche volta dai una sbirciatina alle storie Instagram di Diego?» ed Elga ha detto: «No, non è che do una sbirciatina, le guardo proprio».

Nonostante questo sia un periodo molto complicato per Elga Enardu, lei dice sempre che creare contenuti per i social e lavorare la aiuta moltissimo. Inoltre, al suo fianco, c'è sempre l'inseparabile sorella gemella, Serena.

