Elga Enardu e la separazione da Diego Daddi: «Serena è il mio supporto più grande»

di Redazione web

Elga Enardu e Diego Daddi si sono separati qualche giorno fa e per i fan di una delle coppie più belle formatasi a Uomini e Donne, il loro addio è stato davvero un fulmine a ciel sereno. L'influencer sarda, comunque, ha deciso di non lasciarsi andare al dolore che sta provando in questo momento ma, invece, di reagire e di tenersi più impegnata possibile. Sicuramente, la sorella gemella Serena è per lei un grande aiuto e sostegno e l'ha spiegato anche ai suoi follower su Instagram.

Diego Daddi e la separazione da Elga Enardu: «Momento delicatissimo ma devo reagire»

Elga Enardu, il dolore per la separazione da Diego Daddi: «Vorrei allontanarmi dai ricordi, ma io non amo scappare»

La storia Instagram di Elga Enardu

Elga Enardu si confida molto con i suoi follower che, ormai, la seguono da anni e conoscono bene tutta la storia d'amore con Diego Daddi. Nelle scorse ore, l'influencer ha deciso di mettere a disposizione dei fan un "box delle domande": avrebbe risposto a qualsiasi quesito. Quindi, qualcuno le ha chiesto: «Come stai? Come hai fatto a ritrovare tutta questa energia?», Elga ha risposto: «Serena è il mio supporto più grande. Quando sono con lei stacco la spina e ritorniamo bambine... tutti dovrebbero avere una sister. Poi, i miei cani che mi tirano giù dal letto tutti i giorni, mia mamma e mio papà che si meritano tranquillità e felicità perché la mia, dipende da loro.

La fine della storia tra Elga e Diego

La storia d'amore tra Elga Enardu e Diego Daddi andava avanti da oltre 10 anni e i due, sui social, sono sempre sembrati molto affiatati e innamorati. Qualche settiamana, quando l'influencer ha annunciato di avere preso la decisione di mettere un punto alla relazione, non ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a farlo, così come non l'ha fatto l'ormai ex marito. I fan, quindi, continuano a chiedersi perché Elga e Diego si siano lasciati ma, ad oggi, non c'è ancora risposta a questa domanda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA