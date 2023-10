Elga Enardu e la separazione da Diego Daddi: «Ci sentiamo sempre, stiamo troppo male. Spero in un ritorno»

di Redazione web

La separazione tra Elga Enardu e Diego Daddi ha lasciato a bocca aperta i fan di Uomini e Donne: i due, infatti, sembravano una delle coppie più stabili e felici che si sono conosciuti all'interno del dating show. In questi giorni, l'influencer sarda ha spiegato più volte che sta cercando di reagire al dolore della rottura (non specificandone mai i motivi), tenendosi più impegnata possibile anche se è molto difficile. In una recente intervista, però, ha svelato qualche retroscena in più. Ma andiamo con ordine.

Il dolore di Elga Enardu

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati dopo 15 anni di amore. La coppia, convolata a nozze nel 2017, ha annunciato ai fan di avere interrotto la relazione attraverso i rispettivi canali social, senza mai specificare le ragioni della separazione. In una recente intervista rilasciata a Casa Sdl, Elga ha detto: «Ho utilizzato i social per annunciare la mia rottura con Diego perché sarebbe stato inutile nascondere qualcosa, dato che, li utlizzo moltissimo. Io e lui stavamo vivendo una crisi già da diverso tempo e mi sono trovata a parlare di separazione quando è diventata definitiva. Spero, però, di trovare una soluzione e spero in un ritorno. Ci siamo lasciati perché l'amore non basta, a volte, crescendo, ci si confronta con una maturità diversa. Non c'è stato nessun tradimento, né da parte mia, né da parte sua e purtroppo Diego non è gay perché, in quel caso, sarei stata più felice. La situazione è più difficile di quanto sembra e merita rispetto e privacy da parte mia. Io mi sento costantemente con Diego perché stiamo troppo male e abbiamo bisogno l'una dell'altro».

Le parole di Elga Enardu

Infine, Elga Enardu ha concluso dicendo: «Ho avuto un grandissimo coraggio ad andare via da casa, è stato molto doloroso ma è stata la scelta giusta. Ci tengo a dire che non ci sono stati episodi di violenza, Diego è una persona meravigliosa e il nostro matrimonio è stato amore pure.

