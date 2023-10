Una donna ordina il costume di Halloween di Barbie "taglia unica": ma la prova è tutta da ridere

di Redazione web

Immaginate di comprare un costume per Halloween e ricevere qualcosa che non è proprio come te l'aspettavi. È quello che è accaduto ad una donna che ha fatto "ridere" i suoi utenti con un video in cui mostra il suo nuovo costume per la festività che si terrà alla fine del mese di ottobre, ma che non è esattamente quello che avrebbe sperato. Della serie: «Quando lo ordini è diverso da come ti arriva», ecco come le stava.



Il costume di Halloween

Destinee ha provato il costume che sarebbe dovuto essere adatto a tutte le taglie, ma che a lei, in realtà, non andava proprio come sperato. Su TikTok ha rivelato che aspetto avesse il suo costume 'Barbie in box'. Nella clip che ha collezionato 1,6 milioni di visualizzazioni, la simpatica donna ha detto: «Quando affermano che il costume è taglia unica e poi...».Il commento all'accaduto è «Halloween costume fail», nella didascalia del video.



Il video ha fatto ridere migliaia di utenti che hanno empatizzato nei confronti di Destinee perché è cosa comune ricevere a casa un oggetto che non è come nelle immagini online.

Venerdì 20 Ottobre 2023, 19:38

