Cadavere abbandonato per giorni fuori da una casa: scambiato per una "decorazione" di Halloween

di Redazione web

Il cadavere di un uomo in stato di decomposizione è stato abbandonato per diversi giorni all'esterno di una casa nello stato del North Carolina, Stati Uniti, perché è stato scambiato per una macabra decorazione di Halloween. Il corpo della vittima, Robert Owens, 34 anni, era semi-vestito, ma i passanti, guardandolo con poca attenzione, non pensavano fosse un essere umano.

Colpito alla testa, Rino muore dopo una violenta lite con la compagna: arrestata

Vero cadavere

A notarlo, è stato un giardiniere, che ha addirittura tagliato l'erba intorno ad esso, finché non ha notato che in realtà si trattava di un vero cadavere. La famiglia di Owens non aveva sue notizie dal primo ottobre, quando l'uomo è stato visto da qualcuno dei familiari. La sorella del 34enne, parlando con i media locali, ha dichiarato che secondo la polizia, la morte non sarebbe collegabile ad un gesti criminale.

Giallo sulla morte

La sua famiglia, infatti, ha riferito dei suoi problemi con la droga, ma è ancora in attesa degli esiti dell'indagine della polizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA