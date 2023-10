Colpito alla testa, Rino muore dopo una violenta lite con la compagna: arrestata

di Redazione web

E' stato colpito con estrema violenza alla testa, durante una lite furibonda con la sua compagna. Rino Pezzullo, 44 anni, originario di Vairano Patenora, nel casertano, ha subito lesioni gravi, sfociate in emorragia che lo hanno portato alla morte. Era il 12 giugno, e dopo quattro mesi di indagini, gli inquirenti hanno arrestato la compagna di 45 anni, accusata del colpo mortale, inferto in strada, e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Colpo accidentale

La donna è accusata di omicidio preterintenzionale, perché la morte del 44enne sarebbe stata accidentale, come conseguenza del colpo, che secondo i giudici non sarebbe stato premeditato. A tradire la donna, i segni del litigio, come una vistosa ferita alla bocca, così come le numerose ecchimosi presenti sul corpo della vittima, evidenti segni di una colluttazione, conclusasi con un colpo al volto.

Compagna chiama 118

