Dipendente comunale lancia una “palla infuocata” dall'auto per appiccare un incendio: le telecamere lo inchiodano. Arrestato

Aveva intenzione di appiccare un incendio poco fuori Messina, sulla strada provinciale San Piero Patti. Un dipendente comunale è stato immortalato in video mentre lanciava una palla infuocata dalla sua auto. Proprio in quel punto, però, si trova una telecamera che ha ripreso tutta la sequenza e ha permesso un pronto intervento, in modo da spegnere il rogo, prima che divampasse.

Arrestato il piromane

L'uomo, un dipendente del comune di Librizzi, è stato arrestato grazie alle immagini registrate e analizzate dai carabinieri di Messina. I volontari del servizio antincendio, infatti, avevano acquistato a proprie spese una fototrappola per scoprire eventuali piromani.

Rogo spento sul nascere

I fatti si riferiscono allo scorso 17 settembre, e solo l'intervento tempestivo ha permesso di spegnere il rogo prima che si propagasse alle aree boschive, alla macchia mediterranea della zona e alle abitazioni.

Le parole del gip

Come sottolineato dal gip di Patti nella sua ordinanza: «Senza il tempestivo e provvidenziale intervento dei primi soccorritori, le fiamme avrebbero potuto propagarsi irrefrenabilmente, in modo incontrollato e con elevata potenza distruttrice, alle circostanti aree boschive, alle aree cespugliate, alla vegetazione di macchia mediterranea e alle abitazioni presenti sui luoghi. Il massiccio dispiegamento di mezzi e uomini che si è reso necessario per domare l’avanzare delle fiamme (2 autobotti, tre volanti, 7 membri del corpo forestale, l’autobotte comunale e numerosi volontari) è la conferma della capacità offensiva delle fiamme sprigionatesi ed è indicativo della potenza distruttrice che avrebbe assunto il fronte di fuoco nel suo incontrollato propagarsi», ha spiegato.

