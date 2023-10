Incendio in un appartamento a Napoli: morto un uomo di 55 anni, intossicati due famigliari

di Redazione web

Incendio in un appartamento a Napoli: un morto e due intossicati. Il fuoco si è sviluppato in una casa del Vomero in viaSuarez nel tardo pomeriggio di oggi.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno trovato all'interno il corpo senza vita di un uomo di 55 anni. In salvo, lievemente intossicati, due famigliari della vittima che si trovavano all'interno dell'abitazione. Non si esclude l'eventualità di atti autolesionistici all'origine dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 19:56

