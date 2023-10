Incendio in discoteca a Murcia, il video della festa prima della tragedia e dopo: «Siamo usciti 5 minuti fa, grazie a Dio»

di Redazione web

La processione di parenti va avanti dall'alba di domenica a Murcia, dove per identificare le 13 vittime dell'incendio in discoteca è necessario fare il test del Dna sui resti carbonizzati. Sono solo cinque i cadaveri che, a due giorni dalla tragedia che ha coinvolto tre locali, hanno un nome. Per poterlo dare anche agli altri sarà indispensabile analizzare rasoi, spazzolini da denti, pettini.

Incendio nella discoteca a Murcia, il locale doveva essere chiuso. Sui social i video con bengala accesi prima del rogo

Incendio nella discoteca a Murcia, l'ultimo messaggio vocale di una ragazza: «Mamma ti amo, stiamo per morire»

Il video prima dlel'incendio

Intanto continuano a moltiplicarsi sui social le testimonianze del fatidico incendio dei locali del Teatre e della Fonda Milagros. Sull'account TikTok @ac2ality ha pubblicato un video di una delle persone che era al Teatre pochi minuti prima che scoppiasse l'incendio. Nella clip si possono vedere centinaia di persone che si stavano godendo lo spettacolo di DJ Javi Boss, ignare di quello che sarebbe successo di lì a poco. Gli autori del video hanno deciso di lasciare il locale appena cinque minuti della tragedia, e solo una volta saliti in auto hanno visto il fumo fuoriuscire dai locali: «Grazie a Dio siamo fuori», dicono.

Altri utenti hanno pubblicato video della festa in questione, in cui si può vedere l'uso di articoli pirotecnici nello spettacolo. Secondo i primi accertamenti, però, l'origine dell'incendio potrebbe essere un bengala acceso per festeggiare un compleanno alla discoteca Fonda Milagros e poi propagatosi al Teatre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA