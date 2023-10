La tragedia in discoteca a Murcia, difficoltà a identificare i corpi

La discoteca di Murcia da cui è partito l'incendio che ha provocato la morte di almeno 13 persone non doveva neanche essere aperta nella sera tra sabato e domenica, quando è avvenuta la strage in Spagna. E non solo quella sera: il locale "La Fonda" aveva ricevuto l'ordine di chiusura nel 2022 per una serie di irregolarità. A riferirlo è stato il vicesindaco della città Antonio Navarro.

La discoteca aperta senza autorizzazione

Il Comune di Murcia emise una ordinanza di chiusura della discoteca nel gennaio del 2022 in seguito ad alcune irregolarità riscontrate, contro la quale i i proprietari del locale presentarono ricorso. Da quel giorno, sino al tragico incendio di ieri, di fatto, la discoteca è rimasta aperta senza alcuna autorizzazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 13:46

