Guidonia, a fuoco i gazebo della Ryder Cup: incendio visibile da Roma

Incendio in corso a Guidonia. Sta andando a fuoco il Golf Club dove si è svolta la Ryder Cup al Marco Simone. Le fiamme visibili anche anche da Roma e a chilometri di distanza con una colonna di fumo nero e denso. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 ottobre 2023. Non appena scattato l'allarme i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incendio con tre squadra, due autobotti, un'autoscala e il nucleo Tas: con loro anche il funzionario e il capoturno provinciale.

In fiamme, come specificato dagli stessi pompieri intervenuti sul posto, una struttura di tre piani di circa 120 metri quadrati, completamente avvolta dalle fiamme.

#Roma, dalle 17:25 intervento #vigilidelfuoco in corso nella zona di Guidona per #incendio di una struttura di 3 piani in un golf club: 5 squadre al lavoro per lo spegnimento delle fiamme [#5ottobre 18:00] pic.twitter.com/sZ34X9fKWU