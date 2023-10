«C'è un odore putrido di animale morto»: la polizia scopre 189 cadaveri in un edificio

di Redazione web

Alcuni poliziotti in Colorado si sono trovati di fronte ad una scena orribile. Un'irruzione in un'impresa di pompe funebri, avvenuta dopo che gli abitanti del luogo avevano segnalato la presenza di un odore nauseabondo, ha rivelato il macabro scenario. I funzionari hanno trovato centinaia di resti in decomposizione, rivelando di aver riesumato189 cadaveri.

Il caso

I cittadini si lamentavano da giorni di sentire un «odore putrido di animale morto». Gli agenti sono quindi intervenuti per verificare la situazione, trovandosi di fronte una realtà terrificante. Inizialmente si pensava che i cadaveri fossero 115, ma di recente è arrivato l'aggiornamento: si tratta di 189 corpi. Del caso è stata incaricata una squadra speciale dell'FBI, che solitamente segue le indagini di eventi con vittime di massa. Il coroner di El Paso, il luogo del macabro ritrovamento, ha detto che potrebbero volerci settimane per identificare i resti trovati.

Le pompe funebri, ora indagate, sono specializzate in "sepolture verdi" (metodi di inumazione più 'sostenibili') , che sono legali nello stato, ma con determinate regole, come il refrigeramento di un cadavere non sepolto entro 24 ore. L'edificio era però stato in condizione di abbandono, per questo ha iniziato a difondersi il fetore che ha allarmato i cittadini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 19:55

