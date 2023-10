Turista sale sul tetto di una casa per fare la foto perfetta dell'Himalaya e muore folgorato: «Non si è accorto del cavo dell'alta tensione»

di Redazione web

Un uomo di 71 anni, in vacanza in India con la famiglia, è morto mentre tentava di fotografare la catena montuosa dell'Himalaya. Si è trattato di un incidente assurdo: la vittima, di nome Ivan Brown, si era arrampicata per ottenere l'angolazione perfetta; a un certo punto, però, il malcapitato ha toccato un cavo dell'alta tensione, morendo fulminato. Dopo la scarica, Ivan Brown è caduto a terra, battendo la testa.

Come riporta il Daily Mail, la scarica elettrica dovrebbe averlo ucciso sul colpo, a prescindere dalla successiva caduta.

La moglie: «È sempre stato un po' imbranato»

Durante l'inchiesta, la moglie di Ivan Brown, Jackie, ha affermato: «Ivan è sempre stato un po' maldestro.

Ivan Brown, proprietario di pub in pensione, si stava godendo con sua moglie una vacanza di 8 settimane: aveva sempre sognato, infatti, di visitare l'India. I 2 avevano già visitato Dehli e il famoso mausoleo Taj Mahal, quando sono giunti a Dalhousie, una stazione collinare situata a 1.970 metri di altitudine. Jackie ha raccontato: «Ivan cercava sempre di realizzare la foto perfetta, ha toccato quel cavo senza rendersene conto».

Dopo la scossa elettrica e la rovinosa caduta, i medici locali hanno tentanto di salvare Ivan, ma non c'è stato niente da fare: era già morto prima di cadere al suolo. I dottori che hanno eseguito l'autopsia, poi, hanno confermato che la morte è avvenuta per un'aritmia cardiaca causata dalla scarica elettrica.

Il coroner, infine, ha concluso che si è trattato di un tragico incidente.

Il ricordo di parenti e amici

Ivan Brown era un uomo molto amato nella sua città natale, Norwich: egli, infatti, aveva gestito diversi pub, molto apprezzati dai suoi concittadini. Alle parole di sua moglie, si sono aggiunte quelle della figlia, Natalie: «Ha aiutato così tante persone. Si tratta di una grossa perdita per Norwich e noi, in quanto suoi familiari, siamo devastati».

Un suo amico, Roy Bassett, ha commentato: «Era un uomo dalla grande caratura morale. Ha sempre avuto molta empatia e molta devozione e determinazione... una persona amorevole che era anche amichevole e affettuosa. Mi mancherà molto il suo sorriso contagioso: un sorriso che lo ha aiutato ad avere tante amicizie durature».

