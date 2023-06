Calpesta un cavo elettrico e rimane folgorata. Un passante la soccorre e la scossa raggiunge anche lui

di Redazione web

Choc questa mattina alle Grotte del Passetto ad Ancona nel bel mezzo dei preparativi per la Festa della Repubblica. Una donna è rimasta folgorata da un cavo elettrico che ha calpesto in riva al mare. In suo soccorso è arrivato un passante che pure lui è stato raggiunto da una forte scossa elettrica. Lo riferisce il Corriere Adriatico.

I bagnanti che hanno assistito alla scena hanna chiamato l'elicottero

L’elicottero del 118, su richiesta di bagnanti che hanno assistito alla scena, è atterrato proprio davanti alla Seggiola del Papa per soccorrere l’uomo e la donna, folgorati dalla scarica elettrica che, a quanto pare per un guasto elettrico, sarebbe partita dal cavo del verricello di un grottarolo, impegnato a calare in mare la sua barca.

In ospedale un donna di 52 anni e un uomo di 50

La donna, una 50enne anconetana, l’avrebbe inavvertitamente calpestato e un 52enne che si trovava in zona, per metterla in salvo, sarebbe stato a suo volta attraversato dalla corrente elettrica.

