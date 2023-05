Fa autoerotismo con un massaggiatore elettrico e muore folgorato a 30 anni: la scoperta choc dei genitori

di Redazione Web

In gergo scientifico si chiama 'elettrocuzione accidentale per manipolazione autoerotica': è l'incredibile dinamica con cui è morto un uomo di 30 anni, trovato senza vita sul pavimento della sua stanza dai genitori, preoccupati perché si era chiuso a chiave e non rispondeva più alle loro chiamate.

Folgorato e ucciso durante l'autoerotismo

Accade in Repubblica Ceca e la sua storia è riportata dal Daily Mail: il trentenne viveva in casa con i genitori e l'ipotesi più probabile, secondo una prima ricostruzione, è che stesse usando un massaggiatore muscolare come vibratore. Ipotesi che sembrerebbe confermata dall'autopsia: nel retto sarebbe stato trovato infatti un corpo estraneo di 9 centimetri, e un altro di 5 centimetri nel suo intestino. Il trentenne, scrive il New York Post, avrebbe provato a fare autoerotismo con il massaggiatore e con una pallina da ping pong fissata in cima, ma il tentativo sarebbe finito malissimo.



Il giovane era chiuso a chiave in stanza: i genitori, non riuscendo a entrare e preoccupati per quello che stava succedendo, hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno aperto la porta. La scena che si è presentata loro davanti era scioccante: la vittima indossava un costume da bagno intero, da donna, e il suo corpo era avvolto di cinghie. Il massaggiatore elettrico, collegato alla rete elettrica, era accanto al suo corpo: è possibile che abbia funzionato male, folgorandolo a morte. Un caso talmente singolare che i dettagli sono stati pubblicati anche su una rivista medica, la Legal Medicine, dai medici dell'ospedale universitario di Hradec Kralove, nel nord del Paese.

