Il marito vuole sesso ogni giorno, lei chiede la separazione: «Autoerotismo con nostra figlia in casa»

Il marito le chiede di fare sesso in continuazione e la moglie non riesce più a sopportare le sue richieste assidue. Un'insofferenza crescente che culmina quando lo vede praticare atti di autoerotismo anche quando la figlia piccola è in casa. La donna, allora, decide che quel matrimonio non può più andare avanti e chiede la separazione, che il marito non accetta ed allora il rapporto si inasprisce e diventa sempre più conflittuale, scrive il Corriere di Romagna.

Marito contro moglie

La vicenda, risale al 2018 Rimini, quando marito e moglie hanno avviato una battaglia legale, in cui la presunta vittima, la donna, ha accusato il consorte di averla maltrattata al fine di ottenere sesso. Ma il giudice, non ha avallato le tesi accusatorie e cancellato tutto, assolvendo in formula piena l'imprenditore riminese, il marito, perché il fatto non sussiste.

Assolto dal giudice

Per l’uomo è stata la «fine di una sofferenza», perché da sempre dichiaratosi innocente, aveva respinto ogni accusa ed atteso la fine del processo, in cui è stato assolto.

Lunedì 20 Febbraio 2023

