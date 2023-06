Ragazza di 12 anni mette in carica il cellulare: Sofia morta folgorata da una scossa elettrica

Una ragazza di appena 12 anni è morta dopo essere stata folgorata da una potente scossa elettrica mentre metteva in carica il suo cellulare. Laisa Sofia da Silva Teixeira, di Colonia do Piaui, nello stato brasiliano nord-orientale di Piaui, sarebbe sopravvissuta allo choc iniziale, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate poco dopo a causa delle gravi lesioni provocate dalla scarica elettrica ai suoi organi interni.

Le cause

Secondo i media locali, la scossa è stata tanto forte da far esplodere il caricabatterie, ma l'elettricità è passata attraverso i cavi al corpo della bambina. La causa dell'incidente potrebbe essere in un difetto del caricabatterie stesso che non sarebbe stato omologato. Spesso accade che si acquistino prodotti non certificati e questi, appunto, possono riportare delle anomalie che sono potenzialmente fatali.

Lutto cittadino

I funzionari del governo locale hanno annullato le lezioni nelle scuole della città e in segno di rispetto per la 12enne è stato indetto il lutto cittadino. «Laisa Sofia da Silva Teixeira sarà sempre ricordata con affetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

