Operaio di 25 anni morto folgorato mentre lavora su un traliccio elettrico, dramma a Teramo

di Redazione web

Un operaio è morto folgorato mentre stava lavorando a Valle San Giovanni, frazione di Teramo, per una ditta privata incaricata da Enel. Il giovane operaio - dalle prime informazione viveva a Campli e aveva 26 anni - era su un traliccio quando è rimasto folgorato da una potente scarica elettrica.

Per il giovane operaio sono stati inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per gli accertamenti per far luce sul decesso. Un'altra drammatica morte sul lavoro che riapre il doloroso capitolo della sicurezza in cui operano operai e dipendenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 17:09

