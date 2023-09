Si ribalta camion con la candeggina e schiaccia un'auto in transito: morto un 38enne

di Redazione web

Stava per finire il suo turno di lavoro, il conducente di un camion che trasportava sostanze acide, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato e ha schiacciato un’auto. Il 38enne alla guida è morto sul colpo ad Arborio, in provincia di Vercelli, ma vicino al confine con Novara.

Destino fatale

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava trasportando della candeggina, quando si è ribaltato improvvisamente e ha schiacciato un'automobile in transito; fatale il ribaltamento del camion, pesante diverse tonnellate che ha colpito la persona alla guida, di 38 anni, che stava tornando a casa dal lavoro, purtroppo morta sul colpo. Sul posto, con le forze dell'ordine, gli equipaggi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Dinamica da accertare

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. In corso anche la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi viste le sostanze trasportate dal camion.

