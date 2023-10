Scende dallo scooter e picchia un automobilista a bordo della sua macchina: attimi di panico a Civitanova

di Redazione web

Scende dallo scooter e inizia a picchiare un automobilista a bordo di un'Audi. Il video è virale. Choc lungo corso Umberto I a Civitanova. Ieri pomeriggio un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter ha prima affiancato una macchina, poi è sceso in mezzo al traffico e ha iniziato a picchiare il conducente dell'auto. I momenti di panico sono stati immortalati in un video. Non si conoscono i motivi del gesto, tra le ipotesi quella che i due mezzi si fossero urtati precedentemente. Indaga la polizia.

