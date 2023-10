Trieste, lite tra due uomini vicino alla stazione finisce a coltellate: un ferito grave e un arresto

di Redazione web

Una lite in strada è sfociata in un accoltellamento in via Sant'Anastasio, a Trieste. Due uomini sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i sanitari sono stati chiamati per soccorrere una persona con una ferita d'arma bianca al volto: le sue condizioni sarebbero serie, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. La polizia ha arrestato l'uomo che ha usato il coltello.

Come stanno i due feriti

Secondo quanto si apprende, l'episodio avrebbe coinvolto due persone di origine irachena. Quando è stato lanciato l'allarme, si temeva per la sua vita, ma pare che l'equipe medica abbia ridimensionato la gravità delle condizioni. Una seconda persona, invece, avrebbe subito lesioni meno serie.

Le indagini

Non si conosce ancora il contesto in cui è maturata la vicenda. L'accoltellamento è avvenuto in strada. In zona sono state inviate numerose pattuglie per cercare di ricostruire l'accaduto e l'esatto numero di persone coinvolte. La polizia ha arrestato l'uomo che ha usato il coltello.

