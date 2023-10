Uccide il marito a coltellate, poi continua a cucinare: parrucchiera 54enne condannata all'ergastolo

di Redazione web

Teresa Hanson era intenta a cucinare, quando ha ucciso suo marito, Paul. Dopo il brutale omicidio, l'hairstylist 54enne ha continuato tranquillamente ad affettare le cipolle, per preparare la sua torta. Teresa e Paul erano sposati da 34 anni, e l'assassinio è avvenuto 3 giorni dopo lo scorso Natale.



Teresa Hanson ha ucciso suo marito nella loro abitazione nel Yorkshire, con un coltello da cucina. Come riporta il Sun, Teresa Hanson è stata condannata all'ergastolo, nonostante i tentativi dei suoi legali di derubricare ad incidente l'uccisione del marito.

Marisa Leo uccisa dall'ex, la figlia di 4 anni non sa che la mamma è morta. Lo zio: «Le farò da padre»

Assume un sicario per uccidere il marito: il tribunale le aveva ridotto il mantenimento mensile

La morte di Paul Hanson

Secondo le ricostruzioni, Teresa Hanson ha ucciso suo marito, Paul, con un coltello da cucina di circa 10 cm. Lo scontro sarebbe avvenuto dopo una lite verbale tra i due: Paul, infatti, avrebbe abusato verbalmente della moglie, ripetutamente. Teresa, dopo l'incidente, avrebbe poi continuato a cucinare tranquillamente.



Interrogata dalle autorità, ha sempre dichiarato che si è accorta delle ferite del marito soltanto quando ha visto il suo cadavere a terra, in cucina.

La sentenza

Il processo, durato una settimana, ha stabilito un minimo di 9 anni di carcere per Teresa Hanson. Queste le parole del giudice John Thackray: «Non era la prima volta che Paul Hanson brutalizzava verbalmente sua moglie. Sono sicuro che Teresa vivrà con questa colpa per il resto della sua vita».



Durante il processo, è intervenuto anche uno dei responsabili delle indagini, l'ispettore Burnett: «Teresa Hanson ha ucciso il marito in un momento d'ira. Non accettiamo nessuna forma di violenza, e faremo sempre tutto il necessario per assicurare alla giustizia chinque faccia del male al prossimo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA