Marisa Leo uccisa dall'ex, la figlia di 4 anni non sa che la mamma è morta. Lo zio: «Le farò da padre, aiutatemi a dirglielo»

«Questa nostra nipotina non resterà mai sola», dice così il fratello di Marisa Leo, la 39enne uccisa mercoledì pomeriggio dall'ex Angelo Reina, che poi si è tolto la vita. La loro bambina di 4 anni non ha più una mamma e un papà, ma ancora non lo sa. Lo zio, Mauro Leo, le ha detto che la mamma è fuori per un viaggio di lavoro: non ha ancora trovato le parole per dirle la verità.

Marisa Leo, chi era la 39enne uccisa dall'ex marito: «donna del vino», aveva una figlia di 4 anni. Lo aveva già denunciato

Uccide la ex e si suicida: la trappola a Marisa Leo in azienda, poi i 3 colpi di fucile. La 39enne lo aveva denunciato per stalking

Il copione del femminicidio

Quello di Marisa Leo è l'ennesimo femminicidio, arrivato dopo denunce di stalking poi ritirate perché sia la vittima, sia la sua famiglia, speravano che il copione di una tragedia che si ripete sempre uguale potesse avere un finale diverso, nel loro caso. Al Corriere della Sera, il fratello di Marisa ha confidato qella che era la loro speranza: «Eravamo arrivati alle denunce. Ritirate perché mia sorella ha sempre sperato di mantenere quei rapporti civili. “Per fare crescere bene la nostra bimba”, diceva».