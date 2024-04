Femminicidio al primo appuntamento, studentessa fatta a pezzi con una sega. La mamma: «Figlio di pu***na malato»

di Morgana Sgariglia

Un busto e un braccio sono stati trovati da un cittadino di Milwaukee, in Winsconsin, su una remota spiaggia alberata del lago Michigan la mattina di giovedì. I resti appartengono a Sade Carleena Robinson, studentessa universitaria diciannovenne scomparsa all'inizio di aprile durante un primo appuntamento. L'uomo con cui è uscita, il 33enne Maxwell Anderson, l'ha fatta a pezzi con una sega. I colleghi della pizzeria in cui lavorava hanno dato l'allarme dopo che non si era presentata per il suo turno.

I resti ritrovati

Dal primo aprile, giorno della scomparsa, ad oggi la polizia ha trovato diverse parti del corpo della giovane e la sua auto incendiata insieme ai suoi vestiti dentro l'abitacolo. Anderson è stato arrestato il 4 aprile e venerdì scorso è stato accusato di omicidio intenzionale di primo grado nei confronti della ragazza, mutilazione di cadavere e incendio doloso. Dovrebbe comparire in tribunale per un'udienza preliminare lunedì prossimo. L'avvocato che rappresenta Anderson ha fatto sapere che il suo assistito «è presunto innocente».

Le indagini sono partite il 2 aprile quando una gamba umana mozzata è stata scoperta sulla spiaggia di Warnimont Park, nel sobborgo di Cudahy a Milwaukee. Nei giorni successivi sono stati ritrovati altri resti, come un piede e pezzi di carne, ritenuti appartenenti a Robinson. L'ufficio dello sceriffo sta usando una barca di rilevamento sonar per esplorare ulteriormente il lago Michigan alla ricerca delle altre parti del corpo della ragazza e di ulteriori prove.

La dinamica dell'omicidio

Sade aveva programmato un primo appuntamento con il suo assassino in un ristorante di pesce locale l'1 aprile.

La mattina del 2 aprile la macchina della studentessa, una Honda Civic del 2020, è stata scoperta in fiamme, completamente danneggiata. Dentro, gli agenti sono riusciti ad identificare l'abito indossato per l'appuntamento e parte di un iPhone uguale al telefono della ragazza. Più tardi, nello stesso giorno, il ritrovamento della gamba sulla spiaggia di Warnimont Park, che sembrava segata sull'anca. Un esame ha determinato che apparteneva ad una donna nera alta circa 1,52 cm. Le prove del Dna l'hanno identificata come Sade.

I tabulati telefonici hanno rilevato il telefono della ragazza viaggiare dal ristorante di pesce ad un bar, poi alla casa di Anderson e infine nel parco in cui sono stati scoperti i resti. Oltre al tracciamento telefonico, l'assassino è stato inchiodato dai filmati delle telecamere di sorveglianza e da testimoni oculari. La polizia ha trovato nella sua abitazione diverse taniche di benzina. L'uccisione e lo smembramento per nascondere l'omicidio sono avvenuti tra l'arrivo all'abitazione del colpevole e la partenza.

Una vita spezzata

Sade Robinson, originaria del Mississippi, stava per diplomarsi al Milwaukee Area Technical College e intraprendere una carriera nella giustizia penale. La famiglia Robinson è rimasta sconvolta dalla ferocia della morte della ragazza. La mamma, Sheena Scarbrough, ha definito Anderson un «figlio di pu***na malato». L'assassino ha almeno tre condanne per incidenti domestici risalenti al 2014, incluso uno in cui ha picchiato un uomo che era intervenuto mentre stava litigando con una donna in una strada pubblica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA