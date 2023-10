«Inseguita da due stranieri, un tassista mi ha salvata»: l'incubo di una ragazza a Milano in un video su TikTok

di Redazione web

L'ennesimo caso di violenza a Milano, in centro. Una ragazza è stata salvata grazie all'arrivo di un tassista che, capita la situazione, è riuscito ad arrivare in tempo e ha fatto salire la giovane nel taxi portandola in salvo. Il tassista eroe la sera prima aveva soccorso un'altra ragazza, sempre a Milano dall'inseguimento di un gruppo di ragazzi extracomunitari.

Margherita, il nome della ragazza che ha raccontato l'accaduto, ha condiviso la terribile esperienza su TikTok e in pochissimo tempo il suo video è diventato virale, con oltre 3 milioni di visualizzazioni. Andiamo a leggere cosa ha detto e a capire cosa è successo.

Anziana investita da un monopattino: ricoverata in codice rosso. A Milano tre incidente in poche ore

Bambina nasce senza un occhio, la mamma lancia colletta per comprarne uno bionico: «Le dicono "sei brutta"»

@itsnotmaggie_ Per favore non sottovalutate problema indifferentemente se siete ragazzi o ragazze. Ormai è diventato pericoloso anche attraversare la strada. Fate qualcosa per favore perché è impossibile vivere cosi. Milano è una città con prezzi folli e purtroppo ci sono molte persone che non possono permettersi di prendere sempre dei taxi. Molti ragazzi non hanno nemmeno la patente e i mezzi funzionano male dopo una certa ora. Molti penseranno che andare in giro in gruppi o di giorno sia piú sicuro, ma fidatevi che non cambia assolutamente la situazione. Spesso queste persone vanno in giro con coltelli o corpi contundenti con i quali minacciano le vittime ( è successo a sei miei amici di recente). Voi ragazzi state attenti per favore. Lancio un grido disperato alle autorità affinché facciano qualcosa per risolvere questa situazione che ormai è sfuggita di mano. @milanobelladadio ♬ suono originale - MEG

Il racconto choc

È ancora sotto choc Margherita, quando deve raccontare cosa le è appena accaduto.

«La situazione sta sfuggendo di mano. Ho appena rischiato di essere stuprata e rapinata. Ero in centro a Milano, sono ancora in stato di choc, ma spero che questo video possa contribuire a far capire la situazione pericolosa che viene sottovalutata. Stavo attraversando la strada perché ero andata dalla mia amica che abita dall'altra parte della strada, letteralmente. Dovevo solo attraversare la strada. Ero al semaforo e vedo che c'erano questi due ragazzi extracomunitari, si vedevano che non erano brave persone e iniziano a puntarmi e a indicarmi, a urlarmi cose nella loro lingua. Inizialmente mi paralizzo e per ofrtuna il semaforo era rosso e io mi sono spostata verso un taxi che stava arrivando verso la mia direzione. Loro erano davanti a me, ma io mi sono messa in mezzo alla strada e ho urlato al taxi di fermarsi. Questi ragazzi iniziano ad inseguirmi e a urlarmi delle cose in arabo. Non sapevo cosa fare, ero paralizzata, per fortuna questo taxi si è fermato e mi ha fatta salire. Se non fosse stato per lui probabilemnte mi avrebbero violentata. Mi ha accompagnato a casa e mi ha raccontato che questa cosa gli è successa la sera prima a Porta Venezia. Ha salvato un'altra ragazza che era inseguita da questi ragazzi. Io ringrazio il cielo che non mi sia successo niente, ma vi prego state attente ragazze, è pericoloso!»

Quante situazioni del genere dovranno essere condivise sui social prima che ci sia un vero e proprio cambiamento nelle grosse metropoli come Milano e Roma, dove racconti del genere sono all'ordine del giorno?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA