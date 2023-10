Bambina nasce senza un occhio, la mamma lancia una colletta per comprarne uno bionico: «Dicono "sei brutta, ti prendiamo a calci in faccia"»

di Redazione Web

Una bambina è nata con una grave microftalmia ed è stata la prima persona nel Regno Unito a sottoporsi, all'età di 3 anni, a un'operazione rivoluzionaria che le avrebbe dato un nuovo occhio, creato con il grasso prelevato direttamente dalla sua pancia. Inizialmente, quando aveva solo un anno, le era stata inserita una semplice protesi. Quest'ultima, tuttavia, si è poi rivelata troppo pesante per la struttura del suo viso, che è collassato dal lato della protesi, secondo quanto riportato da DailyMail.

Oggi la piccola ha nove anni e da quando è nata è stata sottoposta a 24 operazioni. Nel corso della sua breve vita è stata spesso vittima di bullismo a causa della condizione del suo occhio, che è ulteriormente peggiorata dopo i numerosi interventi fallimentari. La mamma ha quindi deciso di provare a raccogliere il denaro necessario per poter aiutare la figlia a trovare un po' di serenità.

«Mia figlia in sedia a rotelle non potrà partecipare al matrimonio della mia migliore amica: la location storica non lo consente»

WEmbrace 2023, il 16 ottobre l'evento a Milano. Bebe Vio: «Così ridefiniamo la disabilità»

Occhio bionico

L'occhio bionico, tuttavia, non può essere fornito dal Servizio Sanitario Nazionale britannico e dovrà dunque essere costruito e spedito direttamente dagli Stati Uniti. Questo tipo di protesi è uno strumento molto più avanzato e permetterà alla pupilla di reagire alla luce e all'ombra. Ad aiutare la piccola, mossa dalla sua incredibile storia, c'è anche la squadra di calcio femminile inglese delle Lionesses.

La mamma della piccola ha dichiarato: «Le fa bene vedere queste donne forti che riescono a fare quello che fanno tutti gli altri, proprio come gli uomini. Quando torna a casa dopo gli allenamenti si è dimenticata di essere arrabbiata o stressata, e riesce finalmente a sorridere, orgogliosa, mentre indossa il completo della squadra della scuola».

Oltre ai problemi all'occhio, la bambina ha numerose cicatrici sulla pancia a causa delle varie operazioni e tutto ciò le causa problemi a livello psicologico, tanto da farle avere il terrore di uscire di casa e di farsi vedere da altre persone. Sua madre, che è estetista, sta cercando di far sentire la sua voce per far comprendere a tutti l'effetto del bullismo sui bambini che hanno disabilità visibili ed evidenti.

«Più volte hanno commentato il suo occhio», ha dichiarato la mamma, «Succede più o meno ogni giorno, soprattutto ora che non ha neanche una protesi temporanea. Un bambino ha detto che le avrebbe preso a calci la faccia, altri le hanno detto che è brutta. Quando era piccola non si rendeva conto di tutto ciò, ma man mano che cresce diventa sempre più difficile».

La bambina ha il sostegno dei suoi genitori, oltre che della scuola e della terapia, e sta imparando a gestire meglio il bullismo e a ignorare i commenti, ma la mamma vorrebbe che tutti capissero quanto sia importante insegnare ai propri figli a rispettare chi è diverso: «Non importa quante volte io le dica che è bellissima e perfetta, non è abbastanza. Ha bisogno che anche le altre persone siano gentili con lei».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA