Cane scappa, papà caccia di casa la figlia di 8 anni e due amichette: le ha lasciate sul marciapiede

di Redazione web

Il cane scappa da casa, e così il papà per punire la figlia di 8 anni e le due amichette con le quali stava giocando ha cacciato le tre bambine, chiudendole fuori dalla porta. Le piccole, spaventate, si sono rifugiate in un negozio vicino chiedendo aiuto. L'assurdo episodio è avvenuto a Massa di Somma, in provincia di Napoli, e a renderlo ancora più incredibile il fatto che il cane, un meticcio, in realtà si era semplicemente nascosto sotto al letto.

Cane attacca bimba di un anno sul triciclo in strada, il video choc

Bambina di 12 anni scappa di casa di notte: ritrovata da una passante sola lungo il canale nel buio

Papà caccia le bambine di casa

Il papà, un uomo di 49 anni, è stato denunciato a piede libero per abbandono di minori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA