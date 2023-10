WEmbrace 2023, il 16 ottobre l'evento a Milano. Bebe Vio: «Così ridefiniamo la disabilità»

di Redazione web

Sport e inclusione sono stati i protagonisti di una conferenza stampa che ha visto confrontarsi figure istituzionali locali e nazionali, dello sport olimpico e paralimpico. L’incontro, che ha avuto luogo oggi a Milano, presso Fondazione Cariplo, è stato l’occasione per lanciare ufficialmente l’evento WEmbrace Sport 2023, che si terrà lunedì 16 ottobre dalle ore 19.30 presso l’Allianz Cloud di Milano e nel corso della quale il pubblico avrà la possibilità di vedere per la prima volta in Italia la mascotte Olimpica e Paralimpica di Parigi 2024.

L’edizione di quest’anno ospiterà un’emozionante sfida Italia-Francia, come omaggio alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La kermesse sarà presentata da una coppia di conduttori formata da Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice televisiva, e da Gianluca Gazzoli, podcaster, creator e conduttore radio e Tv. Gli atleti italiani saranno impegnati contro quelli francesi in quattro differenti discipline sportive paralimpiche: scherma in carrozzina, calcio amputati, sitting volley e basket in carrozzina, in un incontro-confronto tra mondo olimpico e paralimpico. WEmbrace Sport è infatti l’evento pensato e realizzato per dimostrare che lo sport integrato è un obiettivo concreto ed è anche in grado di mantenere il livello di professionalità e competitività del contesto olimpico. In un appuntamento che ospiterà legend e campioni emergenti, il pubblico potrà passare una serata di puro divertimento.

Alle varie sfide previste parteciperanno anche i creator di TikTok Ilaria Limelli, Nina Sophie Rima, Melissa Martinelli e Linton. Tra gli ospiti confermati all’Allianz Cloud, figurano inoltre Antonio Iuliano, Annicka Noman, Lisaoffside, Federico Massignani, Elena Hazinah, Carlotta Fiasella, Giovanni Brugnoli, Chaimaa Cherbal, Jessica Brugali, Riccardo Aldi e Benedetta De Luca.

A presentare l'evento Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto: «I WEmbrace Sport rappresentano una serata di puro sport e divertimento. Avremo la possibilità di confrontarci in una serie di discipline declinate in versione paralimpica, saremo tutti nelle stesse condizioni e questo fa cadere il concetto stesso di ‘disabilità’. Sarà quindi un evento in cui atleti professionisti di alto livello daranno vita a uno spettacolo unico, che non vediamo l’ora di vivere insieme al pubblico». Teresa Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS: «WEmbrace Sport è diventato in questi anni uno degli appuntamenti immancabili nel nostro calendario. Consideriamo da sempre lo sport uno strumento privilegiato per l’inclusione e serate come questa dimostrano che le barriere esistono solo finché tutti non ci impegniamo concretamente per abbatterle. Ringraziamo il Comitato Olimpico e Paralimpico francese, i nostri partner e tutti coloro che credono nel progetto».

