Kate e Charlotte alla finale di Wimbledon, per la principessina è la prima volta: «L'eleganza è di famiglia»

Erano attesissimi e sono arrivati. La famiglia reale si è fatta attendere, ma quando sono arrivati, gli occhi erano tutti per loro, o meglio, per Kate e Charlotte che hanno, ancora una volta, lasciato tutti senza parole. Per Charlotte, 8 anni, è stata la prima volta alla finale di Wimbledon e sembra essere molto attenta alla partita.

D'altronde, la finale del torneo, tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, è molto emozionante e vedere Djokovic cercare di vincere il suo ottavo premio deve essere molto entusiasmante per la piccola di Buckingham Palace. La principessina ha indossato un abito azzurro, mentre la principessa Kate ha scelto un abito verde smeraldo con il fiocco color nero, verde e viola, per omaggiare, ancora una volta, i colori del torneo di tennis e la regina Elisabetta. Andiamo a scoprire i dettagli dei loro outfit.

Kate e Charlotte, gli occhi sono sulle future regnanti d'Inghilterra

Kate Middleton e la principessina Charlotte hanno fatto un ingresso spettacolare, insieme al principe William e al primogenito George. L'unico assente erail piccolo di casa, Louis, e mamma Kate ha dichiarato: «Era molto arrabbiato perché non è riuscito a venire con noi, ci teneva tanto».

L'outfit, in queste occasioni, ma a Wimbledon a maggior ragione, è fondamentale: l'etichetta richiede abito formale ed elegante. Kate e Charlotte non hanno deluso le aspettative. Mentre Kate indossa un abito verde attillato, disegnato da Roland Mouret, abbinato a una borsetta color carne e tacchi, la principessa Charlotte era adorabile in un abito blu floreale. Sia il principe William che il principe George hanno indossato abiti eleganti, con George che ha completato il suo con una cravatta All England Lawn Tennis e Croquet Club.

La futura regina d'Inghilterra Kate e la principessa Charlotte hanno dimostrato come l'eleganza sia innata per loro.

