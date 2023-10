«Qualcuno ha defecato sul pavimento del bagno dell'aereo»: il volo EasyJet non decolla e inizia il dramma per i passeggeri

di Redazione web

Un passeggero «ha defecato sul pavimento del bagno» di un aereo EasyJet. A condividere la storia è una delle persone presenti a bordo del volo. In partenza da Tenerife, l'aereo sarebbe dovuto decollare alle 20.05 di ieri sera, direzione Londra, Gatwick. Dopo un primo ritardo di diverse ore, però, è stato poi annullato, lasciando i passeggeri senza soluzioni alternative e annunciando di non avere abbastanza camere d'albergo per tutti i presenti.





Il bagno dell'aereo

«È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore dell'aereo - riporta il DailyStar in merito alle parole del pilota riferite ai passeggeri -, quindi ora resteremo qui la notte, faremo scendere tutti e organizzeremo gli alberghi disponibili. Ci vediamo domani mattina».



I passeggeri rimasti a terra avrebbero dovuto prendere il volo sostitutivo il giorno dopo alle 15, cioè oggi. Tuttavia, EasyJet ha affermato di non essere «in grado di trovare camere d'albergo nella zona» per tutti gli interessati, secondo una dichiarazione sul loro sito web.



Le spiegazioni della compagnia aerea

La compagnia easyJet ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di aver fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i propri viaggiatori. Un portavoce ha scritto ai passeggeri: «EasyJet può confermare che il volo EZY8054 da Tenerife a Londra Gatwick ieri sera è stato ritardato durante la notte a causa dell'aereo che necessitava di ulteriore pulizia.

