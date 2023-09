Ballando, Teo Mammucari nel cast: «Sono già campione»

di Redazione Web

Teo Mammucari sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Dopo una stagione piuttosto tumultuosa a Mediaset, dopo essere andato improvvisamente via da Le Iene, lasciando la conduzione, sebbene per un breve periodo, nelle mani di Belen Rodriguez, il conduttore televisivo cambia rotta e passa in Rai mettendosi in gioco nello show del sabato sera di Rai1 con balli e coreografie.

L'annuncio ufficiale

Teo aveva dato prova delle sue doti di ballerino a Le Iene, non stupendo certo il pubblico per la sua bravura, ma in questo caso promette, come anticipato nel video di presentazione sul profilo Instagram della trasmissione, di essere già in preparazione. Con la solita ironia Mammucari spiega: «Eccomi, mi hanno chiesto "Sei pronto per Ballando con le stelle?", ho detto assolutamente sì. Mi hanno detto "Mi raccomando ci vuole postura, equilibrio", guardate che equilibrio che ho io», e inquadra un veicolo monoruota. «Sto camminando su una ruota.

Il cast

Teo Mammucari è solo l'ultimo arrivato in ordine cronologico del ricco cast di Ballando con le Stelle. Il programma inizierà il 21 ottobre e tra gli sfidanti ci sono anche Paola Perego, Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica e Sara Croce.

