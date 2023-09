Ballando con le stelle, Antonio Caprarica nel cast: l’annuncio ufficiale sui social

di Redazione Web

Antonio Caprarica sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Lo storico ex inviato del TG Rai e attualmente ospite dei talk di attualità, è ufficialmente uno dei concorrenti della nuova edizione del programma di Rai1, in arrivo a ottobre. A confermarlo è proprio il canale Instagram del programma condotto da Milly Carlucci tramite un video che mostra il concorrente pronto alla nuova sfida.

L'annuncio

Nel video Caprarica si trova tra le acque di Santa Maria di Leuca, dove ha trascorso l'estate, e dice di nuotare e di allenarsi in previsione della sfida del prossimo autunno: «Per la Corona, ma non quella d’Inghilterra», spiega in modo ironico, visto che per anni è stato inviato nel Regno Unito, raccontando le cronache della famiglia reale, «ma è altrettanto scintillante e tentatrice: quella di migliore ballerino, di campione di Ballando con le stelle». Poi conclude rivolgendosi al pubblico, che come ogni anno sarà decisivo nella scelta del vincitore: «Conto tantissimo sul vostro aiuto, sul vostro sostegno e incoraggiamento».

Il cast

Caparica si aggiunge ai concorrenti già confermati della prossima edizione: Paola Perego, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, che però gareggeranno come rivali, Carlotta Mantovan, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci.

