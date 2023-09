Ballando con le Stelle, Bruno Barbieri rinuncia alla partecipazione. «Colpa di 4 Hotel»: cosa è successo

di Redazione web

Il cast di Ballando con le stelle è stato svelato solo in parte grazie ad alcuni spoiler sui canali social ufficiali. per adesso, i sei concorrenti ufficiali sono: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi e Paola Perego. Ma l'attesa per un altro vip era alle stelle.

Da qualche giorno, infatti, si mormorava sulla possibile presenza di Bruno Barbieri e sembrava essere quasi certa. Cosa è andato storto?

Andiamolo a scoprire insieme.

Ballando, Paola Perego tra i concorrenti: ecco come si sta preparando

Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan farà parte del cast: «Mi sto allenando»

Bruno Barbieri era uno dei concorrenti più attesi a Ballando con le stelle, ma la sua partecipazione è stata messa in difficoltà a causa di alcuni impegni lavorativi dello chef stellato.

Ecco cosa ha rivelato: «Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok. Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Bruno Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di 4 Hotel. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA