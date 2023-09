Ballando, Sara Croce (ex Bonas di Avanti un altro) è una nuova concorrente: «Niente palestra per prepararmi»

di Redazione web

Il cast di Ballando con le Stelle si sta delineando sempre di più e i nuovi concorrenti sono pronti per partire. Tra un mese, il 21 ottobre, Milly Carlucci darà il via ad una nuova edizione del programma che mette alla prova le celebrità, a passo di danza. Qualche ora fa è stata annunicata una nuova concorretne che entrerà a far parte del cast ufficiale, si tratta di Sara Croce, modella di 25 anni, nota per essere stata "Madre Natura" in Ciao Darwin e la "Bonas" in Avanti un altro.

Andiamo a vedere il video di presentazione molto divertente.

Grande Fratello, la "Bonas" si ritira e al suo posto un'ex concorrente di Tale e Quale Show? Lei risponde così

Ballando con le Stelle, Antonio Caprarica: «Mia moglie è fortemente contraria alla mia partecipazione»

Sara Croce entra nel cast di Ballando

Il profilo social ufficiale di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video in cui presenta la nuova concorrente del programma: Sara Croce. La modella, in bikini intero rosa, con un taglio che lascia scoperta la pancia, prende i suoi occhiali da sole e il cappello, mentre è in procinto di sdraiarsi per prendere il sole a bordo piscina.

Sara non ha intenzione di seguire nessuna preparazione atletica in vista del programma e, vista la sua forma fisica tonica, i fan non avevano dubbi: «Niente ginnastica, ma scorte di energia solare!»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA