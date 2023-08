Grande Fratello, la "Bonas" si ritira e al suo posto un'ex concorrente di Tale e Quale Show? Lei risponde così

di Redazione web

Il cast del Grande Fratello si sta delineando e alcuni nomi sono già iniziati a circolare, creando non poco scompiglio. Pier Silvio Berlusconi l'ha detto chiaramente: non vuole trash nella nuova edizione, quindi sono escluse assolutamente influencer e modelle di OnlyFans. Mentre per gli opinioniosti, il figlio di Silvio Berlusconi ha chiesto personalmente l'aiuto di Cesara Buonamici, giornalista del Tg5 che non ha potuto rifiutare l'offerta.

Negli ultimi giorni si è fatto sempre più vivo il rumor che voleva la ex "Bonas" di Avanti un altro all'interno della casa più spiata d'Italia, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere giunta una smentita e non solo. Andiamo a capire meglio cosa sta succedendo e la risposta di Sara Croce.

Sara Croce e la smentita

Sara Croce è diventata famosa al pubblico televisivo dopo aver interpretato Madre Natura in Ciao Darwin ed essere stata la Bonas in Avanti un altro. Negli ultimi giorni in molti l'avrebbero voluta vedere varcare la porta rossa del Grande Fratello, ma qualcuno ha ipotizzato che al suo posto potrebbe entrare Samira Lui, ex concorrente di Tale e Quale Show.

Ma Sara Croce, con un semplice «Fake news» scritto sotto ad una pagina di gossip che riportava la notizia, ha messo a tacere tutti. Sarà lei, quindi, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello? Sara non vuole creare fraintendimenti e ha pubblciato alcune storie in cui spiega la situazione.

Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua partecipazione al Grande Fratello, dicendo: «Sono stata contattata per far parte del cast e ci ho pensato veramente perché si tratta di un programma molto importante. Ma io quest'autunno prendo un biglietto aereo di sola andata per l'America, dove mi trasferirò per aumentare le mie skills».

