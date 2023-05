Martina Strazzer: «Chi lavora per me deve farmi da sveglia». Fan indignati, ma la tiktoker ha un problema di salute

di Redazione web

Martina Strazzer è una delle tiktoker italiane più conosciute: il suo profilo, infatti, vanta quasi un milione e mezzo di follower. La content creator è anche un'imprenditrice e alcuni anni fa ha creato il suo brand di gioielli che pubblicizza attraverso i social. Social che per Martina sono sia croce che delizia. Infatti, alcuni giorni fa alcune sue dichiarazioni hanno scatenato alcune polemiche tra i suoi fan più fedeli.

Il video incriminato di Martina Strazzer

Alcuni giorni fa, Martina Strazzer, come è solita fare quasi sempre, ha raccontato le dinamiche che avvengono e si creano tra lei e le sue collaboratrici all'interno del suo brand. La tiktoker, spiegando come si rapporta con chi le è sempre vicino lavorativamente parlando, ha detto: «Chiedo alle mie collaboratrici di chiamarmi insistentemente la mattina. Loro, conoscendomi molto bene, iniziano a farmi tante domande, anche enigmatiche, per verificare che sia cosciente oppure no! Insomma, sono la mia sveglia».



I follower di Martina sono quindi subito partiti all'attacco, scrivendo: «"Lavora", per modo di dire», «Meglio non esprimersi, sarebbero solo offese», «Vai a lavorare in fabbrica... credimi se vuoi mangiare ti svegli anche alle cinque» oppure ancora «Quelli che la seguono hanno veramente dei problemi».

In realtà, poi, come hanno specificato alcune follower affezionate alla tiktoker, Martina soffrirebbe di sonnabulismo e avrebbe quindi bisogno di qualcuno che si assicuri che sia davvero sveglia quando si alza dal letto.

La vita social di Martina

Martina Strazzer ha una fanbase molto consistente e affezionata ai suoi contenuti. Su TikTok è seguitissima perché ha un milione e mezzo di fan, mentre su Instagram ne conta 630 mila.

