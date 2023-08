Italia’s Got Talent, i giudici della nuova edizione: Khaby Lame, Lamborghini, Maionchi e Matano

Debutta il primo settembre in esclusiva su Disney+ la nuova edizione di ‘Italia’s Got Talent’, show prodotto da Fremantle Italia che vedrà al tavolo della giuria due new entry: la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, influencer di fama mondiale. Ma non finisce qui.

I nuovi giudici

Al fianco delle new entry, confermatissimi i veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

La conduzione è, invece, affidata alla simpatia di Aurora - che ‘torna a casa’ dopo aver debuttato proprio in questo programma nel 2019 -– e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di ‘Italia’s Got Talent’.

Il talent è una produzione originale Disney+ e sarà disponibile con nuove puntate settimanali sulla piattaforma streaming.

Immagini Disney

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 14:23

