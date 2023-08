Baby K, ferita ad un concerto. Annullate tutte le date del tour (anche all'estero): «Avevo aspettato 8 anni»

di Redazione web

Baby K è stata vittima di un incidente durante il suo ultimo concerto a Teramo ed è dovuta correre in ospedale a causa del forte trauma al seno, che non le permetteva di respirare. Il dolore, purtroppo, è stato talmente forte che è stata costretta ad annullare tutte le date dei suoi prossimi concerti e il rammarico è stato molto forte. Baby K ha confessato che avrebbe dovuto esibirsi all'estero, in luoghi in cui ha aspettato ben 8 anni per potersi esibire, ma adesso deve annullare tutto a causa dell'incidente. Andiamo a leggere che cosa dice il comunicato ufficiale diramato dalla stessa cantante sui suoi profili social.

Baby K in ospedale dopo il concerto: «Non riuscivo a parlare per il dolore». Show cancellati, cos'è accaduto

Baby K e le date concellate

Baby K ha annunciato ufficialmente ai suoi fan la cancellazione delle date del suo tour.

