Baby K in ospedale dopo il concerto: «Non riuscivo a parlare per il dolore». Show cancellati, cos'è accaduto

Il concerto di Baby K, tenutosi venerdì sera al parco fluviale di Teramo, non è finito nel migliore dei modi. È con un'eloquente Instagram stories che la cantante si scaglia contro la sicurezza del concerta rea di non averle gestito bene la situazione, tanto che, al momento delle foto, Baby K è stata colpita da una donna riportando un forte trauma al seno. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nelle ultime ore la cantante.

«Sto facendo delle stories perché mi voglio togliere dei sassi dalle scarpe - ha raccontato Baby K nelle sue Instagram stories -. Non è da me creare scalpore sui social perché non sono quel tipo di persona però ci tengo a raccontare delle cose che non esistono.

Poi, la cantante ha raccontato: «L'altro ieri sono andata a Teramo, e lì la polizia ha deciso di fare il contrario del suo mestiere: ha aperto le transenne e si è creata una tale calca e avevo bambini addosso. In questa occasione sono stata caricata da una donna in maniera così forte che ho subito un trauma al seno. Non riuscivo neanche a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e sono nera. Devo cancellare i prossimi show, molti sono all'estero e ho aspettato otto anni per farli».

«La sicurezza non è una mia responsabilità»

«La mia non è una lamentela nel fare le foto, amo i bambini e le persone ma c'è una cosa che sta sfuggendo di mano: non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto - ha sottolineato Baby K nelle sue Instagram stories -. Non è possibile rischiare delle situazioni di follia e di grande pericolo per delle foto. Ritrovarmi che sono le forze dell'ordine a creare questo caos è inaccettabile. Questa volta mi sono fatta male io, ho pianto per tutto il giorno. Non riuscivo proprio a muovermi e neanche a parlare. Però non è possibile che questa cosa interessi solo a me. In tutti questi anni io per fare delle foto sono stata palpeggiata, strattonata, strozzata, spinta e insultata. Ciononostante le foto le ho sempre fatte ma la sicurezza non è una mia responsabilità».

